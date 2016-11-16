16 ноября 2016, 19:12
В «Мегафоне» опровергли планы купить Mail.ru Group
В «Мегафоне» опровергли сообщения о переговорах по покупке интернет-холдинга Mail.ru Group.
«Это ерунда. "Мегафон" не покупает Mail.ru», — заявил «Интерфаксу» член совета директоров «Мегафона» Иван Таврин.
Обе компании контролируются холдингом USM Алишера Усманова.
В «Мегафоне» и USM агентству не стали комментировать информацию о вхождении в капитал Mail.ru.
О переговорах по слиянию активов и возможной покупке Mail.ru Group «Мегафоном» сообщило агентство RNS со ссылкой на несколько источников.
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