В «Мегафоне» опровергли планы купить Mail.ru Group

В «Мегафоне» опровергли сообщения о переговорах по покупке интернет-холдинга Mail.ru Group.

«Это ерунда. "Мегафон" не покупает Mail.ru», — заявил «Интерфаксу» член совета директоров «Мегафона» Иван Таврин.

Обе компании контролируются холдингом USM Алишера Усманова.

В «Мегафоне» и USM агентству не стали комментировать информацию о вхождении в капитал Mail.ru.

О переговорах по слиянию активов и возможной покупке Mail.ru Group «Мегафоном» сообщило агентство RNS со ссылкой на несколько источников.