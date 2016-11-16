В Московской области собрались ввести штрафы за селфи в метро

Московская областная дума планирует к лету 2017 года ввести штрафы за селфи на железнодорожных объектах. Со временем подобный запрет может действовать и на территории столичного метрополитена, передает агентство «Москва».

«Хотя у нас на территории Московской области не так уж и много станций метрополитена, они пока единичные, но не случайно еще в советские времена и метро, и железные дороги относились к одному ведомству — к Министерству путей сообщения. Поэтому я думаю, здесь логично применять ту же позицию, что и к объектам особой опасности, и для метро, возможно, тоже проработать вопрос установления каких-то ограничений на селфи», — рассказал Андрей Голубев, председатель комитета подмосковного парламента по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Предполагается, что размер штрафа составит 1,5 тысячи рублей. Голубев подчеркнул, что будут проработаны критерии привлечения к административной ответственности.