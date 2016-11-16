16 ноября 2016, 14:46
Активиста «Открытой России» из Чувашии оштрафовали за репост фото Милонова
Суд в Чувашии оштрафовал местного активиста движения «Открытая Россия» Дмитрия Семенова на 1 тысячу рублей. Судья посчитал экстремистским репост фотографии депутата Виталия Милонова в футболке с лозунгом «православие или смерть», который внесен в федеральный список экстремистских материалов как разжигающий рознь.
Об этом говорится на странице активиста в Facebook.
Как пишет адвокат Семенова Алексей Глухов, защита будет обжаловать приговор.
9 ноября Семенова вызвали в полицию из-за репоста фотографии Милонова, сделанного в 2014 году.
По словам Сеенова, в отношении него были составлены два протокола по статье КоАП «производство и распространение экстремистских материалов».
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