Активиста «Открытой России» из Чувашии оштрафовали за репост фото Милонова

Суд в Чувашии оштрафовал местного активиста движения «Открытая Россия» Дмитрия Семенова на 1 тысячу рублей. Судья посчитал экстремистским репост фотографии депутата Виталия Милонова в футболке с лозунгом «православие или смерть», который внесен в федеральный список экстремистских материалов как разжигающий рознь.

Об этом говорится на странице активиста в Facebook.

Как пишет адвокат Семенова Алексей Глухов, защита будет обжаловать приговор.

9 ноября Семенова вызвали в полицию из-за репоста фотографии Милонова, сделанного в 2014 году.

По словам Сеенова, в отношении него были составлены два протокола по статье КоАП «производство и распространение экстремистских материалов».