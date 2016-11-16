Верховный суд отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса»

Президиум Верховного суда России отменил приговор политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по так называемому делу «Кировлеса». Как сообщает «Интерфакс», суд направил дело на новое рассмотрение в связи с решением ЕСПЧ.

Дело направлено на рассмотрение в тот же Ленинский райсуд Кирова, вынесший в 2013 году приговор Навальному и Офицерову.

Судья тогда приговорил Навального к пяти, а Офицерова к четырем годам заключения по обвинению в хищениях в компании «Кировлес». Позднее Кировский областной суд заменил реальное наказание обоим фигурантам на условный срок и штраф в 500 тысяч рублей.

По делу «Кировлеса» Навальный находится на испытательном сроке до апреля 2019 года.

В феврале 2015 года Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный и Офицеров были осуждены незаконно — за действия, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности и присудил обоим в качестве компенсации в общей сложности более 80 тысяч евро.