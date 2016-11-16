Песков отказался говорить о Навальном как о президенте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о перспективах участия оппозиционера Алексея Навального в грядущих президентских выборах в 2018 году. Его слова приводит ТАСС.

«Не наша тема, мнения не имеем. До выборов президента еще далеко, этот вопрос не стоит на нашей повестке дня. Выборы президента будут в 2018 году », — так Песков ответил на просьбу прокомментировать сегодняшнее решение Верховного суда, который направил на новое рассмотрение дело против Навального в связи с «Кировлесом» после того, как ЕСПЧ признал политика невиновным и присудил ему денежную компенсацию.

Песков напомнил, что до следующих выборов президента России еще далеко, поэтому это «не тема нашей повестки дня».

Стоит отметить, что при оправдательном вердикте суда по делу Навального оппозиционер сможет участвовать в выборах президента России.