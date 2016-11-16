Источник сообщил о новых фигурантах дела Улюкаева

В деле экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника,новые фигуранты в деле могут появиться в ближайшее время.

Как уточняет РИА Новости, всего в деле могут появиться до семи новых фигурантов.

Источник сообщил агентству: «Скорее всего, в ближайшее время в рамках этого уголовного дела будут привлекаться еще различные чиновники. Такие преступные схемы не делаются "в одного". Пока речь идет о том, что могут быть привлечены до семи новых лиц».

Он отметил, что «по делу ведется кропотливая работа, точку в которой ставить рано».

Пока же в деле фигурирует только сам Улюкаев, подчеркнул источник.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках дела Улюкаева ФСБ проявляла интерес еще и к вице-премьеру Аркадию Дворковичу и помощнику президента Андрею Белоусову.