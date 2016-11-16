Следствие выявило растрату денег «Роснано» на 1 млрд рублей

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении топ-менеджеров ООО «НТфарма» — учредителя Рустама Атауллаханова и гендиректора Евгения Султанова, а также в отношении мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, сообщается на сайте Следственного комитета.

Атауллаханова и Султанова подозревают в растрате более 1 млрд рублей — инвестиций со стороны госкорпорации «Роснано» на строительство в Переславле-Залесском Ярославской области фармацевтического предприятия.

Кошурникова обвиняют в превышении должностных полномочий — он продал компании участок земли на территории национального парка «Плещеево озеро».

«Роснано», говорится в релизе, вкладывала деньги в строительство завода, начиная с 2010 года.

В итоге было установлено, что «работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО "НТфарма" от АО "Роснано" растрачены и, в результате, завод до настоящего времени не построен».

В домах и на работе у подозреваемых были проведены обыски.

Ранее сегодня сообщалось об обысках в самом «Роснано», у одного из менеджеров, который вел проект с «НТфармой».

В Кремле сообщили, что следят за ситуацией по сообщениям СМИ. «Мы не располагаем никакой информацией. Собственно, узнали об этом из сообщений СМИ», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).