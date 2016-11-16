СМИ узнали планы Обамы обсудить продление санкций против РФ

Действующий президент США Барак Обама собирается в предстоящую пятницу, 18 ноября, обсудить с лидерами пяти европейских стран вопрос о продлении санкций в отношении России, передает Reuters.

Обсуждение состоится на встрече в Берлине, сообщили информированные о планах американского лидера источники.

Напомним, накануне экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин спрогнозировал постепенное снятие антироссийских санкций: по его мнению, оно будет продолжаться на протяжении нескольких лет и затрагивать отдельные сферы экономики.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал расширение американских санкций в отношении России проявлением провала «обанкротившейся» политики Барака Обамы на посту президента США.