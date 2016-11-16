Визит Обамы в Грецию спровоцировал массовые беспорядки в Афинах

Около четырех тысяч человек вышли на митинг против визита в Грецию президента США Барака Обамы, передает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир греческого общественного телевидения ERT.

Протестующие устроили массовые беспорядки, забрасывая полицейских бутылками с зажигательной смесью, а те в ответ вынуждены были применить против толпы слезоточивый газ.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава Белого дома встретился с премьер-министрм Греции Алексисом Ципрасом. На встрече обсуждался вопрос о важности сохранения антироссийских санкций. Кроме того, Обама и глава греческого правительства условились обмениваться информацией в рамках борьбы с терроризмом.