Бывший вице-губернатор Петербурга задержан за мошенничество

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян», — заявили следователи.

В СКР был установлен тот факт, что в 2014 году произошло хищение более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора, который предполагал поставку видеотабло футбольного стадиона. Именно эту компанию Оганесян мог незаконно сделать субподрядчиком. Полученные компанией деньги впоследствии были обналичены через подставные фирмы.

СК ранее уже удалось установить причастность к преступлению бывшего первого зампредседателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга Александра Янчика, который подписал документы на перечисление денег, и Григория Попова, который руководил фирмой-субподрядчиком.

Оганесян был задержан в Москве.