СК назвал Улюкаева единственным фигурантом дела о взятке

Следственный комитет России дал на своем сайте разъяснение по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

14 ноября Улюкаев был задержан, как утверждают правоохранительные органы, при получении взятки в 2 млн долларов. На следующий день Улюкаев был взят под домашний арест и уволен с поста министра.

«Всю возможную и вполне исчерпывающую на данной стадии информацию мы обнародовали, — говорится в пояснении СКР. — Нами официально было заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод».

Там отметили, что иные данные «целиком находятся на совести тех изданий, которые используют недобросовестные, неосведомленные и некомпетентные источники».