Парковка подорожает на всех улицах Москвы в пределах ТТК

На 732 улицах столицы со 2 декабря повысится тариф на парковку. Полный перечень улиц опубликован на Едином транспортном портале.

Парковка будет стоить 200 рублей в час круглосуточно на 133 наиболее загруженных улицах. Еще на 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 8:00 до 20:00 стоянка первые 30 минут будет стоить 50 рублей, далее — 150 рублей в час. В остальное время — 80 рублей в час.

Еще на 211 улицах в пределах Садового кольца Москвы тариф на парковку с 8:00 до 20:00 в первый час составит 60 рублей, далее — 100 рублей в час, а с 20:00 до 8:00 — 60 рублей в час.

Стоимость парковки автомобиля еще на 356 улицах в пределах Третьего транспортного кольца составит до 60 рублей в час круглосуточно.

Сейчас тариф на парковку в пределах Бульварного кольца и в районе «Москва-Сити» с 8:00 до 20:00 составляет 80 рублей в первый час и 130 рублей в час далее. Остальное время — 80 рублей в час.

Между Садовым и Бульварными кольцами стоянка автомобиля обходится в 60 рублей в час, а за пределами Садового — 40 рублей в час.

Как сообщалось ранее, изменение тарифа затронут лишь 133 наиболее загруженные улицы столицы. При этом не уточнялось, что тариф будет действовать круглосуточно.

Напомним, что платные парковки на московских улицах действуют с 2012 года. Жители улиц, где введена плата за стоянку, пользуются резидентными разрешениями на парковку.