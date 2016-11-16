Глава ПФР рассказал о низких зарплатах своих сотрудников

Руководитель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов утверждает, что зарплаты у его сотрудников ниже средних по стране, передает РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал на заседании Государственной думы.

По словам Дроздова, «Уровень заработной платы в Пенсионном фонде строго нормируется» исходя из аналогичного показателя в федеральных агентствах — но при этом остается несколько ниже.

Сейчас, сообщил Дроздов, средняя зарплата в ПФР едва достигает 30 тысяч рублей в субъектах федерации и порядка 50 тысяч рублей в центральном аппарате фонда.

Кроме того, глава ПФР пообещал встретиться с представителями Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» после их заявлений о необоснованных тратах фонда и завышенных зарплатах его сотрудников.