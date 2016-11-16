Австралия смещается в зависимости от времени года

На основе почти десятилетних наблюдений при помощи GPS геологи установили, что австралийский континент совершает регулярные перемещения в течение года. Летом Австралия смещается на один миллиметр на северо-запад, а ее северо-западная часть опускается вниз на два – три миллиметра. Зимой континент возвращается в прежнее положение, и теперь опускается его юго-восточное побережье.

Ученые, обнаружившие это явление, предложили и теорию для его объяснения. Они считают, что Австралия колеблется под действием перемещающихся между южным и северным полушариями крупных масс океанской воды.

Отслеживать движение океанских вод в таком масштабе ученые смогли при помощи специальных спутников, реагирующих на небольшие изменения в гравитационном поле Земли. Они установили, что австралийским летом (то есть в зимние для северного полушария месяцы) большое количество воды испаряется к югу от экватора. Потеря веса от этого эквивалентна уменьшению глубины на 20 – 30 миллиметров в широкой полосе земного шара с центром южной части Тихого океана. В свою очередь, это вызывает небольшой подъем земной коры и смещает Австралию. А поскольку восходящее движение значительнее на юге, северо-западная оконечность Австралии немного погружается. Шесть месяцев спустя, когда в северном полушарии Земли тает снег, количество воды восстанавливается, и Австралия возвращается в прежнее положение.

Итоги исследования опубликованы в журнале Geophysical Research: Solid Earth.