Европейские болезни оставили следы в геноме индейцев Северной Америки

Принесенные европейцами болезни, в первую очередь оспа и корь, погубили за короткий срок большое число коренных жителей Северной и Южной Америки. Теперь же ученые установили, что эти болезни оставили след и в генах современных представителей коренных народов. Они повлияли на формирование их иммунной системы вплоть до генетического уровня.

Группа ученых во главе с антропологом Рипаном Малхи (Ripan Malhi) из Иллинойсского университета получила разрешение представителей цимшиан на генетические исследования останков нескольких их предков, а также получение образцов у современных цимшиан. Цимшианы живут на тихоокеанском побережье в канадской провинции Британская Колумбия, а также на принадлежащем США острове Аннет. Их общая численность сейчас немногим более десяти тысяч. С европейцами они впервые встретились в 1700-х годах.

Рипан Малхи и его коллеги извлекли образцы ДНК из костных останков 25 человек, живших от 500 до 6000 лет назад на побережье залива Принца Руперта. Также они проанализировали образцы, взятые у 25 современных цимшиан из тех же мест. При помощи секвенирования экзома ученые исследовали гены, связанные с работой иммунной системы. Они обнаружили несколько вариантов генов, которые оказались очень редки среди современных цимшиан, хотя имелись у их предков. Например, один вариант гена, известного как HLA-DQA1, который кодирует белки, защищающие здоровые клетки от вторжения вирусов и бактерий, был найден почти у 100% древних жителей, но только у 36% современных цимшиан.

Ученые предполагают, что связанные с иммунитетом гены древних цимшиан были приспособлены к местным болезням, но не к новым инфекциям, как оспа и корь. Поэтому после появления среди цимшиан европейских заболеваний, у выживших эти варианты генов становились редкими. «Древние генетические варианты, бывшие когда-то адаптивными, перестали быть такими после контакта с европейцами», – объясняет Рипан Малхи.

Исследовав различие между древней и современной ДНК, Малхи и его коллеги пришли к выводу, что генетический сдвиг произошел около 175 лет назад. В то время среди индейских народов бушевала эпидемия оспы, в том числе она наблюдалась и у обитателей залива Принца Руперта. По словам ученых, она унесла жизни примерно 80 % населения. Малхи планирует изучить генетические последствия контактов с европейцами у представителей других индейских народов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.