Глава ФАС признал 95% закупок госкорпораций имитацией торгов

По оценке главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, 95% всех госзакупок осуществляются с имитацией торгов, фактически закупка происходит у одного поставщика. Об этом чиновник заявил на правительственном часе в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что закон, регулирующий госзакупки, «существенно нуждается в изменении, поскольку 95% всех торгов, проводимых государственными корпорациями, — это имитация торгов. Это, по сути, единственные поставщики».

Поэтому, продолжил глава ФАС, правительство уже подготовляло поправки в закон.

По словам Артемьева, сейчас госкомпании могут провести торги 2,5 тысячами способов, предлагается оставить лишь семь способов и перевести торги в электронную форму.

Также ФАС просит наделить ее правом проводить собственные расследования по поводу сомнительных торгов.

«Сегодня ситуация следующая: "Газпром" сделал что-то плохо, но у нас нет жалобы, потому что боятся жаловаться на "Газпром", мы не имеем право возбудить расследование, пока не появится жалоба. Это недостаток, из-за которого мы не можем пресекать очень многие безобразия», — заявил глава ФАС.