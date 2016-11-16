16 ноября 2016, 09:20
Две трети россиян заявили о желании видеть Путина президентом после 2018 года
Две трети опрошенных россиян (63%) заявили, что они хотели бы видеть российского президента Владимира Путина сохранившим свой пост и после 2018 года. Соответствующий опрос провел Левада-центр, передает «Интерфакс».
При этом 19% россиян заявили, что они против нового срока Путина. Этот показатель не изменился за два года.
Каждый четвертый россиянин (26%) считает, что к президентским выборпам может появиться способный заменить Путина лидер, а вот половина респондентов (49%) с этим утверждением не согласились.
Стоит отметить, что в 2012 году новый срок Путина поддерживали всего 34% россиян, а в 2014 — 58%.
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