Две трети россиян заявили о желании видеть Путина президентом после 2018 года

Две трети опрошенных россиян (63%) заявили, что они хотели бы видеть российского президента Владимира Путина сохранившим свой пост и после 2018 года. Соответствующий опрос провел Левада-центр, передает «Интерфакс».

При этом 19% россиян заявили, что они против нового срока Путина. Этот показатель не изменился за два года.

Каждый четвертый россиянин (26%) считает, что к президентским выборпам может появиться способный заменить Путина лидер, а вот половина респондентов (49%) с этим утверждением не согласились.

Стоит отметить, что в 2012 году новый срок Путина поддерживали всего 34% россиян, а в 2014 — 58%.