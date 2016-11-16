«ВКонтакте» заблокировал паблик «Рашка — квадратный ватник»

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Рашка — квадратный ватник». При попытке зайти на страницу группы появляется надпись: «Данный материал заблокирован на основании решения суда (Куйбышевский районный суд г. Омска — Омская область) от 21.09.2016».

В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что прокуратура Омской области вслед за центром по противодействию экстремизму омского управления МВД обнаружила на странице группы несколько фотоизображений президента России в форме солдат нацистской Германии, а также «изображения нацистской свастики в различном виде и интерпретации».

«В разделе "Записи сообщества" обнаружены цитаты, посты, статьи и комментарии пользователей, а также изображения оскорбляющие представителей русской нации и действующей власти», — говорится в решении суда.

Одноименный паблик в Facebook остается незаблокированным.