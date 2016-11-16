В Кремле заявили об отсутствии кандидатов на пост главы МЭР

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину не поступало предложений от главы правительства Дмитрия Медведева о новой кандидатуре на должность главы Минэкономразвития, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля заявил, что не знает, когда соответствующее предложение может поступить и будет ли Путин обсуждать этот вопрос с Медведевым, который прибудет в совещание Совета безопасности РФ в Сочи.

«Я не знаю. Будет обычный Совбез, который планировался и который проходит регулярно», — заверил Песков.

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что Улюкаев получил взятку в размере 2 млн долларов. Он был заключен под домашний арест.

После инцидента Путин отправил министра в отставку «в связи с утратой доверия».

Медведев назначил врио главы Минэкономразвития заместителя руководителя ведомства Евгения Елина.