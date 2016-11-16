Эксперт назвал примерную цену новой революции на Украине

Для осуществления на Украине новой успешной революции требуется спонсор, передает «Лента.ру» мнение президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам в 2013-2014 годах «день Майдана обходился украинским олигархам минимум в 200-300 тысяч долларов».

Сейчас, считает эксперт, таких перспектив у организаторов акций протеста на Украине не предвидится, поэтому «нет спонсора — нет революции».

Напомним, накануне в центре Киева состоялась акция протеста против коррумпированности украинской власти. Ее участники, выражая свое недовольство снижением уровня жизни в стране, блокировали улицы Грушевского, Институтскую и часть Крещатика, били в барабаны и кричали «Банду геть!» («Банду долой!»).

Днем ранее экс-глава украинского правительства и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко позвала украинцев на бессрочную акцию протеста против президента страны Петра Порошенко и руководства Национального банка, которые, по ее словам, стали «опорой коррупции» в государстве.

Еще в конце сентября СМИ писали, что Тимошенко готовит в Киеве новый Майдан, поднимая людей на протест из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.