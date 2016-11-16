Рики Мартин сообщил о помолвке с бойфрендом

Поп-певец Рики Мартин заявил на американском телевидении, что обручился со своим бойфрендом, художником Джваном Йосефом. Об этом пишет People.

Заявление прозвучало на развлекательном «Шоу Эллен ДеДженерес».

«Мы только что обручились. Я сделал предложение. Я действительно нервничал», — рассказал 44-летний певец.

О том, что мужчины встречаются, стало известно в апреле 2015 года.

Рики Мартин совершил каминг-аут в 2010 году. У него двое восьмилетних близнецов — Валентино и Маттео.