16 ноября 2016, 20:16
Рики Мартин сообщил о помолвке с бойфрендом
Поп-певец Рики Мартин заявил на американском телевидении, что обручился со своим бойфрендом, художником Джваном Йосефом. Об этом пишет People.
Заявление прозвучало на развлекательном «Шоу Эллен ДеДженерес».
«Мы только что обручились. Я сделал предложение. Я действительно нервничал», — рассказал 44-летний певец.
О том, что мужчины встречаются, стало известно в апреле 2015 года.
Рики Мартин совершил каминг-аут в 2010 году. У него двое восьмилетних близнецов — Валентино и Маттео.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое