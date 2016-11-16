По делу «Роснано» задержан мэр Переяславля-Залесского

Следственный комитет сообщил о задержании мэра Переславля-Залесского Дмитрия Кошурникова, а также учредителя и гендиректора компании «Нтфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, которые стали фигурантами дела о растрате 1 млрд рублей компании «Роснано».

16 ноября в мэрии Переславля-Залесского и квартире градоначальника были проведены обыски, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, Атауллаханов и Султанов были задержаны в Москве.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту растраты 1 млрд рублей, выделенного «Роснано» компании «Нтфарма» для строительства завода по производству фармацевтической продукции.

Атауллаханова и Султанова подозревают в растрате вверенного им имущества (ч.4 ст.160 УК РФ), а мэра Кошурникова — в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).