В «Роснано» пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «Роснано» с обысками. В посещении проходят следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

«Как мы предполагаем на текущий момент, следственные действия в отношении одного из менеджеров "Роснано" могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", расположенного в Ярославской области», — пояснили в «Роснано».

В компании отметили, что она предоставляет следствию всю необходимую информацию и заинтересована в том, чтобы конструктивно взаимодействовать.

В настоящее время имя менеджера, который мог попасть под следствие, в компании называть не стали.