Медведев предложил называть американо «русиано»

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев предложил в шутку переименовать кофе американо в «русиано». Об этом он заявил на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает РИА Новости.

Во время подписания соглашений по итогам заседания Медведев похвалил коллег из Белоруссии, отметив, что они «вели себя исключительно конструктивно».

В ответ премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков сказал, что ему помог в этом восточный кофе.

Медведев продолжил тему, рассказав, что один из участников совета пытался заказать черный кофе — американо.

«Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!» — предложил Медведев. И сам же добавил: «Русиано».