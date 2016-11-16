Новак назвал условие присоединения России к заморозке нефтедобычи

Глава российского министерства энергетик Александр Новак заявил, что 30 ноября РФ готова заявить о заморозке нефтедобычи — но только если сначала соответствующая договоренность будет достигнута участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает РИА Новости.

Когда конкретно Россия сможет практически осуществить заморозку добычи черного золота, министр не уточнил. «Это обсуждается, или ноябрь, или с 1 января. Никаких пока конкретных решений нет», — пояснил он.

По словам Новака, говорить о конкретике с российского стороны пока бессмысленно, поскольку сначала следует дождаться решения ОПЕК.

«Вы помните нашу позицию, которая в апреле была. Тогда мы не смогли договориться, потому что страны вне ОПЕК были готовы, а ОПЕК из-за внутренних разногласий не смогла предложить всем общую концепцию», — напомнил глава Минэнерго РФ.

Сейчас он предложил сконцентрироваться «на том, чтобы внутри ОПЕК были достигнуты договоренности по квотам».

Напомним, ранее стало известно о том, что переговоры участников ОПЕК по заморозке нефтедобычи вошли в финальную стадию. На фоне этой новости был зафиксирован подъем мировых цен на нефть.