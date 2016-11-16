Савченко причислила депутатов Рады к баранам

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко выступила на заседании парламента с критикой коллег, назвав их баранами. Об этом сообщает сайт телеканала «112 Украина».

Рада рассматривает поправки в закон, инициированный Савченко. Согласно поправкам, один день в СИЗО для подозреваемых в тяжких преступлениях приравнивается к одному дню заключения по приговору суда, а не к двум, как для остальных категорий осужденных.

«Вы политически спекулируете и доказываете еще раз всем людям, что вы бараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле бараны — все», — заявила Савченко с трибуны.

«Мне жаль, — добавила она, — что у меня не было возможности в тюрьме доработать этот закон дальше, и у меня нет юридического образования, которое, наверное, есть у большинства присутствующих в этом зале».

В ответ депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко назвала Савченко козой.

«Сообщаю козам, которые зашли с помощью мирового сообщества в этот парламент: более 60 тысяч амнистированных и выпущенных зэков из России сейчас воюют и убивают наших солдат. Те рецидивисты, которые были выпущены по ошибке и под эйфорийное голосование за человека, которого отстаивал весь мир [Савченко], тоже сейчас возвращаются туда [в Донбасс] и насилуют наших детей, убивают наших ребят, совершают разбои, грабят ювелирные магазины», — сказала она.