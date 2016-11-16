СМИ сообщили об IPO мессенджера Snapchat

Компания Snap Inс, владеющая мессенджером Snapchat, направила американскому регулятору документы на IPO, передает Reuters со ссылкой на источники.

Компания оценивается в сумму от 20 до 25 млрд долларов. Она планирует разместить свои акции в марте 2017 года. Это будет крупнейшим размещением в американском секторе hi-tech со времен IPO соцсети Facebook.

Snap планирует увеличить свою рекламную выручку более чем до 350 млн долларов в 2016 году (с 59 млн долларов в 2015 году), а в 2017 году — до 1 млрд долларов. На текущий год компания уже превысила ожидаемые показатели, отмечает WSJ.

Сервис Snapchat в настоящее время насчитывает более 150 млн активных пользователей. Отличительная особенность этого мессенджера заключается в том, что информация, отправленная в нем, доступна для просмотра лишь 10 секунд, а потом исчезает.