Полиция задержала второго подозреваемого в избиении журналистов Life

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о задержании второго подозреваемого в избиении журналистов Life Марка Безыменного и Владимира Серенко в столице. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МВД России.

«Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан второй подозреваемый в инциденте на Киевской улице, где 12 ноября были причинены телесные повреждения двум мужчинам», — рассказали в МВД.

В доме задержанного сотрудники правоохранительных органов провели обыск, в результате которого были изъяты вещественные доказательства, «представляющие интерес для следствия».

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому мужчине. Личности других лиц, причастных к инциденту, установлены.

«Среди установленных участников происшествия сотрудников органов внутренних дел нет», — подчеркнула пресс-служба.

В настоящее время предпринимаются меры для их задержания.

Как сообщалось ранее, журналистов избили после того, как перепутали их с наркодилерами. Неизвестные представились сотрудниками полиции.