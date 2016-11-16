Символом Нового года стал улыбающийся тамбовский волк
Пресс-служба администрации Тамбовской области сообщила, что символом новогодней столицы России 2017 года стал улыбающийся тамбовский волк. Ранее Тамбов был определен новогодней столицей в 2017 году.
«У новогодней столицы России 2016-2017 годов появился официальный символ - им стал знаменитый тамбовский волк. Сегодня оргкомитет проекта утвердил официальный логотип этого общероссийского мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.
Логотип имеет круглую форму, как медаль. Волк изображен в обрамлении снежинок. Его автор — тамбовская художница Ольга Соловьева.
Новогодней столицей России-2017 стал Тамбов. А символом "столицы" — улыбающийся тамбовский волк https://t.co/H3A0nS98kV— ТАСС (@tass_agency) 16 ноября 2016 г.
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Напомним, что по предложению замминистра культура РФ Аллы Маниловой Тамбов был назван «Новогодней столицей-2017». Этот выбор объясняется тем, что Тамбовская область является важным культурным центром России.
Проект «Новогодняя столица России» стартует 10 декабря. В Тамбове откроется резиденция Деда Мороза. Также планируется парад Снегурочек, выставка ледяных скульптур.
В последний день уходящего года запланировано большое шествие, в котором будет участвовать главный Дед Мороз страны.