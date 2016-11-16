Символом Нового года стал улыбающийся тамбовский волк

Пресс-служба администрации Тамбовской области сообщила, что символом новогодней столицы России 2017 года стал улыбающийся тамбовский волк. Ранее Тамбов был определен новогодней столицей в 2017 году.

«У новогодней столицы России 2016-2017 годов появился официальный символ - им стал знаменитый тамбовский волк. Сегодня оргкомитет проекта утвердил официальный логотип этого общероссийского мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Логотип имеет круглую форму, как медаль. Волк изображен в обрамлении снежинок. Его автор — тамбовская художница Ольга Соловьева.

Напомним, что по предложению замминистра культура РФ Аллы Маниловой Тамбов был назван «Новогодней столицей-2017». Этот выбор объясняется тем, что Тамбовская область является важным культурным центром России.

Проект «Новогодняя столица России» стартует 10 декабря. В Тамбове откроется резиденция Деда Мороза. Также планируется парад Снегурочек, выставка ледяных скульптур.

В последний день уходящего года запланировано большое шествие, в котором будет участвовать главный Дед Мороз страны.