Трамп предложит Теду Крузу пост генпрокурора США

Дональд Трамп, избранный президентом США 8 ноября, рассматривает возможность назначения своего бывшего соперника Теда Круза на должность генерального прокурора США. Сенатор от Техаса выступал кандидатом в президенты среди республиканцев, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

СМИ писали, что Круз встретился с Трампом в Нью-Йорке в «Трамп-тауэре» еще до президентских выборов. После разговора Круз рассказал, что предложил свою помощь. Однако подробности встречи не раскрывались.

Напомним, что свое прозвище «Лгущий Тед» получил от Трампа, который придумывал их своим соперникам во время праймериз республиканцев на выборах американского лидера. Круз относился к миллиардеру скептически, однако в итоге принял решение отдать за него свой голос.