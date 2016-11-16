«Трансаэро» проиграла суд по передаче рейсов «Аэрофлоту»

Арбитражный суд Москвы признал законной передачу международных рейсов «Трансаэро» группе «Аэрофлот», сообщает РИА Новости.

Решение о передаче рейсов банкротящейся авиакомпании «Аэрофлоту» приняла Росавиация в октябре 2015 года.

Также суд также отклонил требование заявителя к Минтрансу России — «Трансаэро» оспаривала законность одобрения министерством передачи рейсов.

До банкротства «Трансаэро» была второй по пассажиропотоку российской авиакомпанией. Однако перевозчик не смог обслуживать долги в 250 миллиардов рублей.

26 октября 2015 года у компании был отозван сертификат эксплуатанта, а в декабре того же года арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в компании процедуру наблюдения.