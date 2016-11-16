Госдума установила размеры штрафов прогульщикам пленарных заседаний

За каждый пропуск пленарных заседаний Госдумы РФ без уважительной причины депутаты будут лишаться одной шестой части зарплаты. Соответствующие поправки в регламент приняты Думой, передает агентство РИА Новости.

В месяц проходит шесть пленарных заседаний Госдумы. Отсутствовавшим будет признан депутат, ни разу не зарегистрировавшийся на заседании палаты. Всего в ходе пленарного заседания проходит три регистрации: в 10:00, 12:30 и 16:00.

Проект постановления, определяющий размер штрафов, был внесен на рассмотрение нижней палаты представителями всех фракций.

Напомним, что ранее Госдума приняла поправки, которые запрещают голосование депутатов по доверенностям.