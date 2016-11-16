16 ноября 2016, 18:22
Порошенко продемонстрировал успешное испытание новой украинской ракеты
Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook об успешных испытаниях «новой украинской ракеты» и прикрепил видеозапись испытаний, выложенную его помощником Юрием Бирюковым.
«Все пуски сегодня прошли успешно. Результат впечатляет: при дальности стрельбы 60 километров ракета продемонстрировала очень высокую точность», — говорится в сообщении Порошенко.
Он не уточнил, о какой именно ракете идет речь. По видеозаписи можно судить, что речь идет о зенитном ракетном комплексе.
Как сообщает УНИАН, в январе Порошенко заявил о том, что в стране работают над современным ракетным комплексом «Ольха», а также крылатой ракетой на основе для проекта «Нептун».
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