Правительство соберется на срочное заседание в Москве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в полдень 16 ноября в Москве состоится срочное заседание правительства России, передает «Интерфакс».

«Коллеги, я хотела бы с вами посоветоваться. У нас будут некоторые изменения временные в повестке в связи с тем, что назначено срочное заседание правительства на 12 часов», — сообщила Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации.

Заседание правительства РФ решено провести в среду, а не в четверг, в связи с плотным графиком работы премьера. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.