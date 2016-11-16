ЕС будет брать с туристов деньги за безвизовый въезд

Еврокомиссия предложила ввести для туристов, которые приезжают из не входящих в Евросоюз стран, специальный сбор в размере пяти евро за безвизовое посещение государств Шенгенской зоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Европейском парламенте.

ЕК обнародует свое решение 16 ноября.

Пока не уточняется, на выходцев из каких стран оно распространится.

Сбор будет введен в рамках европейской электронной системы авторизации въезда (ETIAS). ЕС решил ввести ее по аналогии с американской схемой, где туристы некоторых стран платят за безвизовое посещение 14 долларов.