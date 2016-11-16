Порошенко пригласил Трампа приехать в Киев

Между украинским лидером Петром Порошенко и избранным президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор в ходе которого глава Украины пригласил своего будущего коллегу «в удобное время» нанести визит в Киев, говорится на сайте украинского президента.

Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США и заверил его в своей готовности к сотрудничеству с «новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства».

Кроме того, в телефонной беседе с республиканцем президент Украины отметил важность продолжения решительной поддержки Вашингтоном противодействия «российской агрессии».

Ранее МИД Украины заявлял о том, что руководство страны рассчитывает на встречу с Дональдом Трампом в феврале будущего года.