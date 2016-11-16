Во Внуково из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга до Минеральных Вод, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия одного из пассажиров рейса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Днем в среду на борту рейса Петербург — Минводы пассажиру стало плохо, из-за этого экипаж принял решение о внеплановой посадке во Внуково. Там медикам был передан пассажир, но к тому моменту он скончался», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что погибший мужчина был онкобольным.

На данный момент официального подтверждения информации не поступало.