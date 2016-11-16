16 ноября 2016, 18:54
Во Внуково из-за смерти пассажира экстренно сел самолет
Самолет, следовавший из Санкт-Петербурга до Минеральных Вод, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия одного из пассажиров рейса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Днем в среду на борту рейса Петербург — Минводы пассажиру стало плохо, из-за этого экипаж принял решение о внеплановой посадке во Внуково. Там медикам был передан пассажир, но к тому моменту он скончался», — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что погибший мужчина был онкобольным.
На данный момент официального подтверждения информации не поступало.
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