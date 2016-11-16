Госдума рассмотрит закон об увеличенном финансировании партий

Госдума 16 ноября может рассмотреть законопроект об увеличении финансирования партий, исходя из количества поданных за партию голосов. Это подтвердил зампредседателя нижней палаты Сергей Неверов, сообщает РИА Новости.

10 ноября об этой инициативе писал РБК, указывая, что больше всех от этого решения выиграет «Единая Россия», которая в случае принятия закона получит из бюджета в следующем году до 4,4 млрд рублей вместо предусмотренных сегодня 3,6 млрд.

Доходы партий, согласно законопроекту, разработанному всеми фракциями Госдумы, должны значительно вырасти: документ предполагает повышение стоимости голоса избирателя на выборах со 110 до 152 рублей, то есть более чем на 38%. При этом рост доходов «Единой России» с 3,6 млрд до 4,4 млрд составляет лишь 22%. В чем причина расхождения, в материале РБК и заметке РИА Новости не указано.

«Поскольку на этих выборах число голосовавших за все партии было меньше, чем на предыдущих выборах, а в бюджете заложены средства на финансирование партий в том же объеме, что и раньше, — будет принят законопроект об изменении цены одного голоса», — заявлял РБК первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников.