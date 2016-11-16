Янукович согласился явиться на видеодопрос в киевский суд

Бывший украинский лидер Виктор Янукович собирается 25 ноября давать показания в качестве свидетеля по делу о беспорядках, которые произошли в столице страны Киеве 20 февраля 2014 года, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Виталия Сердюка.

По словам юриста, дача показаний состоится в режиме видеосвязи в Святошинском районном суде Киева, куда российская сторона уже передала соответствующее уведомление.

«Конечно, он придет на заседание, ведь это он был инициатором допроса», — заверил Сердюк, комментируя планы своего клиента.

Адвокат добавил, что ответственность за техническую составляющую допроса полностью несут Святошинский суд и Государственная судебная администрация: именно они должны обеспечить поддержку видеосвязи.

Напомним, ранее Советский суд Ростова-на-Дону не смог обеспечить видео-конференц-связь для проведения допроса Януковича и экс-командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка.