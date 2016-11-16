В Петербурге назвали сумму ущерба при строительстве «Зенит Арены»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в своем Twitter заявил, что общая сумма ущерба от мошенничества при строительстве «Зенит Арены» на Крестовском острове составляет более 700 млн рублей. Он сослался на данные городского комитета по строительству.

«Но есть еще моральная составляющая», — отметил также Албин.

Общая сумма ущерба на стадионе только по фактам, что известны в @komstroyspb превышает 700 млн рублей. Но есть ещё моральная составляющая. — Игорь Албин (@Albin_Igor) 16 ноября 2016 г.

Он подчеркнул, что «на ход строительства «Зенит Арены» ни одно внешнее событие не повлияет: бюджет стройки сбалансирован, все необходимое закуплено». Вице-губернатор сообщил, что строительство объектов происходит при поддержке Минстроя РФ и банка «Российский капитал».

Ранее стало известно,что по подозрению в мошенничестве более чем на 50 млн рублей был задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян.