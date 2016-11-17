Депутат Говорухин предложил наказывать за порчу произведений искусства

Комитет Госдумы по культуре вынес на рассмотрение законодательные инициативы по проблеме «нравственных ограничений в искусстве и защите от вандализма в отношении произведений искусства», пишет 17 ноября «Коммерсантъ».

Глава комитета Станислав Говорухин предложил обсудить расширение ст. 214 УК РФ (Вандализм), чтобы учитывать специфику сферы культуры. Депутат предлагает за «осквернение, порчу или уничтожение» произведений искусства, если причинен значительный ущерб, наказывать штрафом на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей, исправительными работами до года или лишением свободы до двух лет.

Кроме того, Говорухин хочет дополнить КоАП новой статьей — «Публичное осквернение произведение литературы, искусства или народного творчества». За такое нарушение предложено наказывать на 50-100 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 120 часов или арест на 15 суток. При повторном нарушении штраф увеличивается до 100-500 тысяч рублей, обязательные работы — до 200 часов.

Отдельным пунктом в КоАП предложено ввести санкции для граждан и должностных лиц за «воспрепятствование публичному исполнению (показу) произведения литературы, искусства или народного творчества во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищного мероприятия, публичному показу фильма».

В комитете Госдумы также считают, что в законодательстве РФ о культуре необходимо уточнить, что «государство гарантирует каждому свободу творчества, право на творческую деятельность на профессиональной и любительской основе».

«Коммерсантъ» отмечает, что данная инициатива стала ответом в том числе на действия активистов, принуждавших к закрытию скандальных выставок. Так, в августе 2015 года несколько молодых людей, включая лидера движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (псевдоним Энтео), разбили несколько экспонатов на выставке в «Манеже».

Позже, в сентябре, в Москве была закрыта выставка фоторабот Джока Стерджеса после того, как сенатор Мизулина назвала ее «публичной демонстрацией детской порнографии». Доступ к экспозиции был перекрыт активистами общества «Офицеры России». Кроме того, некий мужчина облил жидкостью желтого цвета работы Джока Стерджеса. Он был задержан охраной московского Центра фотографии имени братьев Люмьер.