МОК лишил четверых российских спортсменов медалей с ОИ-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал очередные результаты перепроверки допинг-тестов, сданных участниками Олимпийских игр 2008 года. В результате несколько российских атлетов лишились завоеванных в Пекине медалей, передает пресс-служба МОК.

В общей сложности в списке дисквалифицированных участников ОИ-2008, лишенных медалей, числятся 16 спортсменов из разных стран, включая Россию, Украину, Грецию, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан.

От России в списке — Хасан Бароев (серебро в греко-римской борьбе, весовая категория 96-120 кг), Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков (бронзовые призеры соревнований по тяжелой атлетике). В их допинг-пробах нашли запрещенное Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA) вещество дегидрохлорметилтестостерон — препарат туринабол.

За его прием также дисквалифицирована россиянка Елена Слесаренко, занявшая на пекинской Олимпиаде четвертое место по прыжкам в высоту.