ЕС предварительно одобрил введение безвизового режима с Украиной

Европейский Союз предварительно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины при соблюдении определенных условий, передает Reuters.

Какие именно условия должен будет выполнить Киев, агентство не сообщило. Вместе с тем уточняется, что данное решение вступит в силу лишь после того, как страны ЕС согласуют механизм экстренного прекращения его действия.

«Наше решение является позитивным сигналом в преддверии саммита Украина — ЕС, намеченного на 24 ноября», — прокомментировал эту новость посол председательствующей в Евросоюзе Словакии Петр Яворчик.

В феврале Верховная Рада Украины приняла так называемый «безвизовый пакет» поправок, необходимых для введения безвизового режима с ЕС. Поправки касаются усиления борьбы с коррупцией, нелегальной миграцией и дискриминацией. После этого Еврокомиссия положительно оценила выполнение плана по либерализации визового режима.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал в ноябре установление безвизового режима с Евросоюзом. «У нас в ноябре украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла такая возможность», — заявил Петр Порошенко в интервью российским журналистам. 26 сентября Порошенко назвал лучшим подарком на свой день рождения решение комитета Европарламента поддержать предоставление Украине безвизового режима с ЕС.