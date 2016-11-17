СКР предъявил обвинение бывшему вице-губернатору Петербурга

Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну в связи со строительством стадиона «Зенит-Арена», сообщает пресс-служба управления СКР по Петербургу и Ленобласти.

«При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение средств при строительстве спортивного сооружения, установлена причастность к этому преступлению бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации правоохранительных органов, в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло на стадион «Зенит-Арена» между генеральным подрядчиком, компанией «Трансстрой», и акционерным обществом «ТДМ».

Как уточняет в этой связи RNS, председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов, комментируя арест Оганесяна, заявил, что имидж строительства «Зенит-Арена» из-за этого не пострадает.

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан 16 ноября по подозрению в мошенничестве. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин,комментируя это задержание, заявил, что при строительстве арены бюджету нанесли ущерб на сумму в 700 миллионов рублей. В свою очередь, депутат Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева предложила привлечь к ответственности всех вице-губернаторов, курировавших строительство футбольной арены.