Глава американской разведки решил уйти вместе с Обамой

Глава американской Национальной разведывательной службы Джейс Клеппер минувшей ночью подал прошение об отставке, передает Reuters.

Он сам сообщил об этом журналистам, пояснив, что ему осталось пребывать в нынешней должности всего 64 дня.

Соответственно, пост директора Национальной разведки США Клеппер покинет 20 января 2017 года — как раз когда завершит свою работу администрация действующего главы Белого дома Барака Обамы, а его место после инаугурации займет одержавший победу на выборах президента республиканец Дональд Трамп.

Клеппер возглавляет Национальную разведывательную службу США с конца лета 2010 года, а до этого в течение трех лет являлся заместителем главы Пентагона по разведке.