Менеджер Леонарда Коэна назвал причину его смерти

Известный поэт и музыкант Леонард Коэн скончался от сердечного приступа, который стал следствием падения Коэна, сообщает Associated Press со ссылкой на менеджера музыканта Роберта Кори.

Коэн упал в своем доме в Лос-Анджелесе. По всей видимости, падение было серьезным, оно и спровоцировало сердечный приступ. Коэн скончался во сне. «Его смерть была внезапной, неожиданной и мирной», – заявил Кори.

Напомним, о смерти 83-летнего музыканта стало известно в ночь на 11 ноября.