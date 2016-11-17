Экспертиза «Полит.ру»: Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за неэффективности предприятий

Идеи заморозить тарифы ЖКХ на пять лет, о которых пишут СМИ, возможно, связаны с представлением ФАС о том, что предприятия этой сферы неэффективно расходуют средства. Такое мнение высказал Игорь Колесников, руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» в беседе с «Полит.ру».

«Заморозка тарифов – это некая мера воздействия на предприятия. Возможно, по мнению ФАС, они неэффективно тратили средства. Как определяют, эффективно ли тратят? Устанавливаются целевые показатели для разных систем – в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения – и проверяется, достигнуты ли они. По-видимому, показатели эти не достигались, хотя тарифы и повышались. Значит, системы, возможно, и улучшаются, но незначительными темпами. А это, в свою очередь, означает, что либо предприятия неэффективно тратили средства, либо неправильно работали.

Словом, основной посыл тут в том, что тариф повышается, а результат не достигается. В этих условиях дальнейшее простое повышение тарифов не приводит к положительному результату – прежде чем повышать их дальше, предприятия должны показать свою эффективность. И ведь у нас есть инструмент привлечения – путем проведения концессий или инструментов ГЧП (государственно-частного партнерства) – новых предприятий, частных инвесторов, партнеров для обслуживания этих сетей. Сейчас это привлечение активно применяется, его использование набирает обороты.

И, конечно, нужно смотреть на возможности населения оплачивать услуги – это один из важнейших критериев. Если среди населения – основного потребителя услуг – растет доля семей, получающих субсидии, то это говорит о том, что населению сложно платить. И тогда еще нужно понять, в какой степени рост тарифов (учитывая отсутствие кардиального улучшения качества услуг) влияет на инфляцию. Но основным посылом, повторюсь, мне все же представляется уже названный – что не достигались поставленные цели.

Хотя тарифы повышались последние минимум десять, если не больше, достаточно регулярно, это не привело к существенному улучшению состояния систем ЖКХ. Об этом говорят происходящие аварии, порывы труб и так далее. Итак, население платит, а где-то еще и бюджет участвует, но показатели не улучшаются – значит, нужно посмотреть на эффективность трат средств. И, возможно, требуется улучшить систему контроля за достижением показателей, осуществлять отслеживание причин того, почему нужные показатели не достигаются. Может быть, плохи технологии, может быть, неэффективно управление.

Что касается срока, на который могли бы быть заморожены тарифы, то, вероятно, пять лет названы потому, что сейчас пять лет и составляет обычный период регулирования тарифа. То есть долгосрочный период регулирования тарифов в зависимости от концессии может быть и весь срок договора (а это может оказаться и 10-20 лет), но обычно у нас срок установления тарифов в последнее время – именно пятилетний», – сказал Игорь Колесников.

О том, что руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил о намерении ведомства добиться заморозки тарифов ЖКХ на пятилетний срок, сообщило 17 ноября интернет-издание «Газета.Ru». В то же время издание отмечало, что для участников отрасли такие планы оказались неожиданными.