В команде Трампа подтвердили телефонный разговор с Петром Порошенко

Дональд Трамп, избранный президентом США 8 ноября, и будущий американский вице-президент Майк Пенс провели телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте переходной администрации.

Всего за прошедшие дни Трамп и его соратники провели телефонные переговоры с лидерами 28 государств. Среди них также названы Россия, Великобритания, Канада, Китай, Франция, Германия, Израиль, Индия, Япония, Мексика.

16 ноября на сайте украинского президента появилась информация о том, что между Петром Порошенко и избранным президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор в ходе которого глава Украины пригласил своего будущего коллегу «в удобное время» нанести визит в Киев.

Позже СМИ сообщили, что Порошенко мог стать жертвой телефонного розыгрыша со стороны российского пранкера Алексея Столярова, известного как Лексус. Столяров и его коллега Владимир Кузнецов (Вован) признались журналистам, что позвонили Порошенко, однако не раскрыли, от чьего имени был совершен звонок. «С Петром Порошенко мы действительно разговаривали, но не от имени Трампа, а другого президента, не могу пока сказать какого», — рассказал Кузнецов в интервью агентству РИА Новости.