В Албании предотвратили нападение ИГ на сборную Израиля по футболу

В Косово полицейским удалось задержать сторонников «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), которые готовили несколько одновременных терактов, сообщает Associated Press.

Источники утверждают, что одна из атак планировалась против игроков сборной Израиля по футболу, которая сыграла в отборочном матче чемпионата мира 2018 в соседней Албании. Всего в полиции заявили об аресте 18 человек в Косово и еще шести в Македонии и Албании.

При обысках в домах у подозреваемых были обнаружены взрывные устройства и оружие. По данным полиции, координаторами групп террористов в трех странах были двое граждан Албании, ранее примкнувших к ИГ в Сирии. «У них были четкие цели, на кого и когда должно быть совершено нападение», — отметил источник.

На прошлой неделе «по соображениям безопасности» было изменено место проведения

Матч Албания — Израиль должен был состояться 12 ноября в городе Шкодер недалеко от границы с Черногорией. В последний момент была перенесена в Эльбасан, который находится ближе к столице Албании Тиране. Израильские футболисты одержали победу в этом матче со счетом 0:3.