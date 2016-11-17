ФСИН обвинила Дадина в драке с сокамерником

Ильдар Дадин, отбывающий срок в колонии за неоднократные нарушения закона о митингах, подрался с сокамерником, говорится в сообщении управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия.

Согласно сообщению, конфликт в исправительной колонии № 7 в Сегеже произошел на бытовой почве, затем он перерос в драку.

Обоим участникам конфликта потребовалась медицинская помощь, говорится в сообщении: Дадин получил ссадину в области губы, второй осужденный, который получил многочисленные травмы головы, в настоящее время проходит медицинское обследование.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, Дадин – первый гражданин России, получивший реальный срок по статье УК о нарушении закона о митингах. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии. По утверждению Дадина, к нему применяли пытки. При этом после встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой Дадин отказался от перевода в другую колонию.